Andrew Tate rimarrà in carcere un altro mese

Fanpage.it

"Bombardierul" Vlad Obu a fost audiat, miercuri, în cazul frailori Tristan. Cunoscut, la rândul lui, în Capital ca fiind patron de studio videochat, gleanul nu pare deloc afectat de faptul c a [] The post CANCAN. RO are primele imagini cu Vlad Obu dup ...Bomb! Aghiotantul frailor Tristan i, Vlad Obu, este audiat la DIICOT în aceste momente! Gleanul care a fcut prpd pe litoralul românesc trebuie s rspund legat de"Ferma de videochatiste". i el este cunoscut [] The post "... Così Andrew Tate adescava le minorenni sui social media: Sei bellissima, dove ti nascondevi They have and will continue to ignore and throw away any and all testimony or hard evidence we are innocent. https://t.co/1XExhveYNb — Andrew Tate (@Cobratate) January 19, 2023. È probabile che i Tate ...Andrew Tate, l'ex kickboxer e influencer, rimarrà in carcere per altri 30 giorni. Lo ha deciso un tribunale rumeno, che ha concesso alla procura una proroga ...