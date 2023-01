Andrea Tacconi | messaggio per papà Stefano | “Stai attraversando un mare in tempesta | noi siamo con te”

SPORTFACE.IT

Nel 1884 fu eletto deputato ed entrò in parlamento a rappresentare, conCosta, il nuovo ...politica e nel maggio 1889 vinse nel Collegio di Imola l'ex sindaco do Bologna Gaetano, ..."Anche se soffrivi hai mandato un videomessaggio a papà per dargli forza, non ti dimenticheremo. Grazie Gianluca"., anche a nome del padre Stefano, posta sui social un pensiero dedicato a Gianluca Vialli. Il figlio dell'ex portiere di Juventus e Nazionale posta anche il filmato che in occasione del ... Andrea Tacconi, messaggio per papà Stefano: "Stai attraversando ... Stefano Tacconi prosegue la riabilitazione dopo la grave emorragia cerebrale: il messaggio del figlio è commovente Il 2023, per gli amanti del calcio, è iniziato davvero nel peggiore dei modi; non sol ...Andrea Tacconi, figlio di Stefano, ha ricordato Gianluca Vialli: «Anche se soffrivi hai mandato un videomessaggio a papà per dargli forza» Il figlio dell’ex portiere della Juve, Andrea, via social ha ...