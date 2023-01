Ancora maltempo | prorogata l’allerta meteo in Campania

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La Protezione civile regionale ha prorogato fino a sabato l’avviso di allertain, con particolare attenzione al rischio idrogeologico anche in assenza di precipitazioni. E’ in vigore dalle 12 di oggi e fino alle 8 di domani mattinaindiramata ieri dalla Protezione Civile della Regione di livello Arancione su

Matera News

al Centro Sud, con piogge insistenti e abbondanti nevicate. Più asciutto al Nord, ma con intense gelate ...Allo stato cielo sereno a renderepiù suggestiva la vista del Vesuvio formato cartolina, ma le previsioni per le prossime ore sulla Campania sono all'insegna del. Ieri la Protezione ... Matera: ancora maltempo in arrivo! Ecco le ultime previsioni Italia avvolta dal fronte freddo e alle prese con il maltempo, ma soprattutto con la neve. Cosa dicono le tendenze meteo per la prossima settimana Farà ancora freddo e cadranno altri fiocchi anche a ...(ANSA) - CAGLIARI, 20 GEN - Non si attenua l'ondata di maltempo che sta colpendo la Sardegna ... Inoltre, sino a domenica mattina saranno ancora possibili precipitazioni a carattere nevoso sopra i 500 ...