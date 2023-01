Anche il poster di Joker nel covo di Messina Denaro

Leggi su agi

(Di venerdì 20 gennaio 2023) AGI - Assassino involontario. Antieroe da Oscar. Di certo un cattivo più avvincente del "Commodo" che lo rese famoso. Joaquin Phoenix-con il trucco da clown, lo sguardo basso e una sigaretta tra le dita, nei colori sgargianti di unsi è ritrovato icona neldi un super latitante del calibro di Matteo. In un sorta di pantheon maledetto, accanto a Marlon Brando con le guance imbottite di ovatta per prendere la forma del Padrino, c'erail protagonista del film di Todd Phillips, con una massima da brividi: "C'è sempre una via d'uscita ma se non la trovi sfonda tutto". Neldi Campobello di Mazara, una parete bianca per sfondo e quell'immagine del clown alienato, costretto, da una società che lo respinge, a reagire con violenza, ...