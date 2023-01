Ancelotti e il dito puntato contro Rodrygo dopo la sostituzione | tensione Real in panchina

Sport Fanpage

Momenti di tensione sulla panchina del Real Madrid , durante la gara di Coppa del Re contro il Villarreal . Il tecnico Carloha effettuato al 55' un doppio cambio, richiamando Rodrygo e Kross e inserendo sul terreno di gioco Ceballos e ...Insomma, cose di campo che comunque hanno fatto male adche se l'è segnata al. E adesso la curiosità attorno alla partita di questa sera sale e anche di molto. Ancelotti fa vedere chi comanda, dito puntato contro un suo ... Ancelotti ha subito puntato il dito contro il suo calciatore rimproverandolo. Al termine della gara ha poi puntualizzato: "Non mi ha salutato perché credo si sia dimenticato, non vedo ragioni. Gli ho ...Nella sfida di Copa del Rey tra Villarreal e Real Madrid, Carlo Ancelotti ha puntato il dito contro un suo calciatore in panchina ...