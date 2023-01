Amici22 | Raimondo Todaro furioso con un allievo

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 20 gennaio 2023)si scontra con un suo. Le parole del coach sono lapidarie: “Mi viene da vomitare” “Quando ti vedo chiedere lezioni alla maestra per le facce e il look mi viene da vomitare”:, insegnante di ballo nella scuola di Amici, non ha preso bene la decisione di un suoMattia di chiedere consigli alla prof. Alessandra Celentano circa lo stile e l’abbigliamento da avere nel corso delle esibizioni in puntata. “Tu che hai un maestro che per te ha fatto tanto, perché chiunque altro dopo alcuni comportamenti ti avrebbe mandato a casa a calci nel cu*o… se non hai il pensiero di parlare con me è grave”, ha continuato l’ex professionista di Ballando con le Stelle spiazzando il giovane ballerino che, dal suo canto, cerca di recuperare il rapporto con il ...