Amici22 | allerta spoiler | la classifica di canto

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Domenica 22 Gennaio una nuova puntata rivelerà i cantanti primi in. Ecco chi c’è sul podio () Le anticipazioni circa ladidella puntata di domenica 22 gennaio sono già state rese note. A vincere è stato infatti Aaron. Il giovane non ha ottenuto l’accesso al Serale, almeno per ora. Cosa ha cantato? “Iris” mentre durante l’esame di ammissione al Serale ha cantato “Purple Rain”. Rudy Zerbi gli ha detto che sta vedendo una risalita dopo il momento di down e vuole continuare a vederla, per questo per ora non gli da la maglia. Aaron Angelina canta “Eye in the sky”. Gerry Scotti ha fatto capire la sua preferenza per lei. Si è emozionata molto e Wax l’ha sostenuta tanto – diversi sguardi tra loro-. Pare abbiano fatto pace. Cricca che canta Spaccacuore Federica ha cantato Chiamami ancora ...