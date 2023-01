Amici | storia al capolinea per un allievo | “Non ha senso andare avanti“

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Dal ritorno in onda didopo le festività natalizie, il talent di Maria De Filippi si è trovato spesso al centro dell’attenzione dopo quanto accaduto a Capodanno. A far discutere, inoltre, è stato il rientro in gara di uno degli allievi più amati di quest’ultima edizione: Cricca. Una volta tornato in casetta, l’ha L'articolo