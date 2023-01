Amici | cade il silenzio sul caso di Capodanno | le anticipazioni di domenica deludono

Leggi su donnapop

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ledi22, in onda22 gennaio 2023, lasciano l’amaro in bocca ai telespettatori: durante la nuova puntata, infatti, non verrà trattata la controversa questione legata alla notte die il presunto uso della noce moscata come allucinogeno. Leggi anche:, Wax cosa ha fatto a? Il papà lo difende su Tik Tok «Non...