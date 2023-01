Amici 22 | Zenzola in lacrime per Todaro |  “Io a lui devo tutto”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) NEWS TV. Ad “22”scoppia in. Nella casetta c’è infatti molto sconforto a causa dei recenti screzi tra, l’allievoe la Celentano. Ecco cosa è successo fuori dalla diretta. Ecco cosa si sono detti. >> L’ex cantante dimalato: «Ho perso 30 chili. Le mie condizioni si sono aggravate» “22”“tradisce”Tutta questa situazione ad “22” si verifica a causa delle azioni di Mattia, ballerino di grande talento di questa edizione nonché preferito del pubblico dall’inizio del programma. Succede infatti che il concorrente chiede alla professoressa Celentano qualche dritta sul suo stile. Non solo. Infatti i due si lasciano ...

Gingergeneration.it

Nel corso del daytime didi oggi, venerdì 20 gennaio, Mattiasi è sfogato con Ramon e Megan per il confronto avuto con Raimondo Todaro . Il ballerino aveva chiesto un parere alla professoressa Celentano ......Todaro non accetta l'atteggiamento di Mattia La frecciatina di Zerbi a Todaro Nel corso dell'ultima registrazione di, Raimondo Todaro si è scagliato contro Alessandra Celentano e MattiaMattia Zenzola, dopo il rimprovero di Raimondo Todaro, ha la possibilità di confrontarsi telefonicamente con il maestro di latino.Lacrime e sconforto per alcuni allievi di Amici di Maria De Filippi. Il daytime di oggi mostra inizialmente Mattia Zenzola e quanto accaduto ieri. Raimondo Todaro ha preso proprio male la scelta del ...