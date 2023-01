Amici 22 | Mattia Zenzola deluso dal confronto con Raimondo Todaro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Nel daytime di oggi adnon ha trattenuto la sua delusione per come sono andate le cose con il suo maestro di ballo,. Ecco cosa è successo.

Gingergeneration.it

Lo scorso autunno Melissa Satta aveva chiuso la storia d'amore conRivetti, dopo due anni ... Il Presidente dell'Inter e la Satta sarebberoda qualche tempo, ma pare che questo legame ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447Lucarelli, calciatore di 22 anni del Livorno e figlio dell'allenatore Cristiano, è stato ... avrebbero partecipato altri tre, che ... Amici 22: Todaro contro Mattia Zenzola (commento) Lacrime e sconforto per alcuni allievi di Amici di Maria De Filippi. Il daytime di oggi mostra inizialmente Mattia Zenzola e quanto accaduto ieri. Raimondo Todaro ha preso proprio male la scelta del ...“Quando ti vedo chiedere lezioni alla maestra per le facce e il look mi viene da vomitare ”: Raimondo Todaro, insegnante di ballo nella scuola di Amici, non ha preso bene la decisione di un suo alliev ...