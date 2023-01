Amici 22 | le anticipazioni della puntata del 22 gennaio | assegnata la seconda maglia per il serale

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Arrivano le primesulladel 22di22. Messo da parte lo sballo a base di noce moscata di Capodanno, gli allievi del talent sono tornati a lottare per conquistare l’agognatacolor oro per il. Una di loro c’è riuscita, scopriamo chi è. Lesono pubblicate dal profilo TwitterNews. Tra gli ospiti del pomeriggio grandi applausi del pubblico per Ernia che si è esibito sulle note di Bella fregatura. Gerry Scotti giudicherà i cantanti. Il trio composto da Riccardo Cocchi, Virna e Francesco Mariottini darà i giudizi, non più i voti, sui ballerini. Per i premi assegnati dagli sponsor: Angelina ha vinto la Prova Oreo. Aaron ha trionfato nella ...