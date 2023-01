Amici 22 | il dopo noce moscata gate | i ragazzi divisi in due

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La notte del, nella quale è ancora poco chiaro cosa sia accaduto nella casetta di22, ha in ogni caso avuto degli effetti collaterali, spaccando nettamente in due gruppi i, i colpevoli e gli innti. E a darne notizia sono proprio loro, dichiarando apertamente le loro intenzioniil grave fatto successo. I concorrenti che sono rimasti hanno parlato e preso delle decisioni importanti per la loro permanenza in casetta. Di seguito il dettaglio dell’avvenimento.22, la scelta dei“colpevoli” Icoinvolti nelsono rimasti separati dagli altri che non hanno partecipato al grave fatto. In un video ...