Amici 22 | anticipazioni 19 gennaio 2022 | le decisioni della Celentano sorprendono tutti

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Nel pomeriggio di giovedì 19è stata registrata una nuova puntata di22 di Maria De Filippi che vedremo in onda domenica prossima su Canale 5 a partire dalle 14.00. In questa puntata Alessandraha preso dueimportanti: ha dato la maglia del serale alla sua allieva Isobel e ha fatto entrare nella scuola lo sfidante di Samu. Tra gli ospiti ci sono stati Ernia, Garrison e Gerry Scotti; questi ultimi hanno giudicato due gare.22, nella scuola entra un nuovo ballerino La puntata è cominciata con la sfida di ballo lasciata in sospeso la scorsa settimana tra Samu e Paky, che hanno ballato due comparate, una di hip hop e l’altra di modern, entrambe dimostrate da Giulia Stabile. La Bernabini anche questa volta era indecisa, così è intervenuta ...