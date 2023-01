Alphabet (Google) taglierà 12.000 posti di lavoro

Il Post

MILANO - Dopo Microsoft e Amazon la scure dei licenziamenti tocca anche i lavoratori di Google. Secondo quanto riferito da Reuters, Alphabet - la casa madre del motore di ricerca - avrebbe in programma di tagliare 12 mila dipendenti. I tagli interesserebbero tutta l'azienda. Il Ceo della società madre Alphabet si è assunto 'la piena responsabilità della decisione', che segue quella di Meta, Twitter e Amazon.