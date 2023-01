Allerta neve in Irpinia | riunione in Prefettura ad Avellino | pronti i piani

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, in considerazione dell’meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, che segnala la possibilità di nevicate fino a quote di 400-500 mt, si è tenuta questa mattina, presso ladi, unadel Comitato Operativo di Viabilità con la partecipazione dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, ivi compresa la Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Provincia, Società Autostrade ed Anas. Il referente della Società Autostrade ha fatto presente che sono stati rimossi quasi tutti i cantieri presenti lungo l’A16, e, con riferimento ai maggiori valichi autostradali (Monteforte Irpino, Montemiletto, Scampitella), che rappresentano i punti più esposti ai fenomeni nevosi, sono stati attivati uomini e mezzi per ogni pronto intervento Con ...

RomaToday

Ancoraa quote superiori ai 400 - 500 metri con accumuli al suolo da deboli a puntualmente ...della situazione fortemente compromessa dalle precipitazioni di questi giorni e dell'Arancione ......civile regionale ha emanato un nuovo avviso dimeteo di colore arancione con validità a partire dalle 12 di oggi fino alle 8 di sabato, con possibili mareggiate lungo le coste esopra i ... Meteo a Roma e nel Lazio, nevicate e forte vento: scatta l'allerta Fiocchi bianchi in arrivo: operativo il “Piano Neve” della Prefettura, con allertamento delle Forze dell’Ordine, ai fini dell’attivazione dei presidi anche sulla viabilità autostradale e statale. In m ...E’ in vigore dalle 12 di oggi e fino alle 8 di domani mattina l’allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile della Regione Campania di livello Arancione su quasi tutto il territorio per tempora ...