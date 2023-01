ilmessaggero.it

Apprensione in Spagna per chi va dal parrucchiere . La tigna , malattia contagiosa, si sta diffondendo velocemente. Non c'è giornale in cui non se ne parli. E i dermatologi lanciano l': si tratta di un vero e proprio focolaio. Tanto che da due anni c'è un aumento dei casi di infezioni fungine del cuoio capelluto. Sarebbero almeno 107 i casi già confermati. A sancirlo lo ...... è diventato improvvisamente aggressivo e ha iniziato a minacciare di morte il personale, ... tramite il pulsante diinstallato in diversi punti del Pronto Soccorso. Le strutture sono ... Allarme sanitario in Spagna, focolaio di tigna dai parrucchieri: sintomi e come si trasmette Apprensione in Spagna per chi va dal parrucchiere. La tigna, malattia contagiosa, si sta diffondendo velocemente. Non c'è giornale in cui non se ne parli. E i dermatologi ...L’aumento dei costi sanitari e le tariffe troppo vecchie stabilite dalla Convenzione Stato Regioni del 2021 per il servizio, fanno scricchiolare l’intero sistema trasfusionale delle Avis lombarde. Un ...