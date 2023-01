Today.it

... e per la valorizzazione delle produzioni autoctone e lo sviluppo di sperimentazioni volte a promuovere tematiche agroambientali e di buona e'. Ascolta l'articolo - A Decrease font ...Dipende da: Con l'avanzare dell'età è necessario un maggior tempo di recupero Persone con un livello di fitness più elevato recuperano in minor tempo Un'varia eabbassa il tempo di ... Alimentazione sana: ecco i superfood che saranno trendy nel 2023 Si tratta di un fatto normale che non deve preoccuparci: possiamo però seguire certe abitudini in modo da ridurre l’impatto della brutta stagione e recuperare più in fretta le forze di cui abbiamo bis ...Sono previsti gli interventi della dottoressa Licia Striuli, medico chirurgo, specialista in Scienza dell’Alimentazione; porterà inoltre un contributo Franco Arcidiacono, presidente della Consulta del ...