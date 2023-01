Alice Campello parla per la prima volta di quello che le è successo durante l’ultimo parto | “Se sono qui è grazie alle persone che hanno donato il sangue”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Dopo la grande paura,ci ha tenuto a ringraziare tutte leche lestate vicine e che ledimostrato tutto il loro affetto anche con un semplice messaggio. L’influencer, moglie di Alvaro Morata, ex calciatore della Juventus, attualmente all’Atletico Madrid, dopo aver dato alla luce Bella, lafemminuccia dopo i tre maschietti, è stata trasferita in terapia intensiva. Poche ore fa, attraverso un video sul suo profilo Instagram ha voluto spiegare per lacosa le èdopo il: Ho aspettato di stare un po’ meglio perre un po’ con voi, Ma siccome mi mandate tanti messaggi, mi chiedere come sto, siete stati troppo carini ci tengo a fare un ...