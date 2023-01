Alec Baldwin accusato di omicidio colposo per la sparatoria sul set di Rush L’attore | “Un terribile errore giudiziario”

(Di venerdì 20 gennaio 2023)verrà incriminato perinvolontario per l’uccisione della direttrice della fotografia Halyna Hutchins.uccise la ragazza sul set cinematografico del western Rust nell’ottobre 2021 a Santa Fe, in New Mexico, mentre stava girando una scena in cui sparava verso la cinepresa con una pistola. Anche Hannah Gutierrez Reed, la responsabile del controllo della armi nella produzione del film, sarà accusata. Questo è ciò che ha deciso la procuratrice distrettuale di Santa Fe, Mary Carmack-Altwies. “Ho stabilito che ci sono prove sufficienti”, ha spiegato la procuratrice. “Sotto il mio controllo, nessuno è al di sopra della legge in New Mexico, e tutti meritano giustizia”.e la Gutierrez rischiano fino a 18 mesi di carcere e una multa di 5mila dollari ...

