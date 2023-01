Alce in pericolo vaga all’ingresso della casa – poi la telecamera immortala il raro fenomeno

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Gli alci sono animali assolutamente fantastici e hanno delle enormi corna imponenti. Quando Tyra Bogert, dell’Alaska, ha notato undisua, è rimasta molto colpita. Senza dubbio, non avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe stata testimone di ciò che hanno visto i suoi occhi. Poco prima di Natale, Tyra Bogert è andata adi sua sorella perché ha notato che una tormenta si dirigeva versosua, in Alaska. Ha pensato che sarebbe stato meglio non rimanere sola in, nell’eventualità che andasse via la corrente. Ma mentre stava guardando dei video sul telefono assieme a sua nipote, ha ricevuto una notifica dalladi sorveglianza disua, ha scritto NBC News. Lei e suo marito hanno installato ...