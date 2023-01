Alba | Nastrino Covid - 19 | encomio e presentazione attività della Polizia municipale per la celebrazione di San Sebastiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ringrazio i vigili per il loro lavoro quotidiano al serviziocittà, ma anche il comandante Di Ciancia per il supporto al mio assessorato ". " Fra il tanto lavoro svolto nel 2022 da tutto il ...

Il Corriere di Alba, Bra, Langhe e Roero

Il "" conferito dall'Amministrazione comunale è nato dalla delibera della Giunta regionale ... Per il Comune di, a ricevere l'onorificenza sono stati 20 agenti del Corpo di Polizia ...Il "" conferito dall'Amministrazione comunale è nato dalla delibera della Giunta regionale ... Per il Comune di, a ricevere l'onorificenza sono stati 20 agenti del Corpo di Polizia ... Alba: Nastrino Covid-19, encomio e presentazione attività della ... Il Comune di Alba ed il Corpo di Polizia municipale hanno celebrato San Sebastiano, protettore della Polizia locale, venerdì 20 gennaio. Per la ricorrenza, una cerimonia nella sala Consiglio “Teodoro ...Nastrino Covid-19 ed encomi stamattina in Municipio per i ventidue agenti che compongono il Comando guidato da Antonio Di Ciancia ...