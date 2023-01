Al Mef esce Rivera C' è Barbieri | il nuovo direttore generale del Tesoro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Nella partita tra Palazzo Chigi e Ministero dell'Economia vince il primo sulla nomina deldel. Alessandro, che il premier Meloni aveva criticato per la gestione del dossier Mps, lascia il suo posto a RiccardoHermitte.è capo economista edella ricerca e analisi economica e finanziaria al dipartimento del, Ministero dell'Economia e Finanze, dall'agosto 2015, quando era ministro Pier Carlo Padoan.è inoltre membro del cda delle Ferrovie dello Stato (dal 2021) e della Fondazione Cassa Depositi e Prestiti (dal 2020), nonché osservatore governativo presso il Consiglio Superiore della Banca d'Italia (dal 2018). In precedenza,ha svolto ...

Sky Tg24

Un cambio della guardia che non modifica gli equilibri interni al, visto che Barbieri è anche ... Dal qualeancora più rafforzata la posizione di Daria Perrotta, capo dell'ufficio che coordina ...Rivera, entra Barbieri. Aveva usato una metafora calcistica il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando della possibile conferma di Alessandro Rivera come direttore generale del ... Nomine Mef: Barbieri nuovo direttore generale del Tesoro, Mazzotta alla Ragioneria Una conferma e due nuovi ingressi. Ieri il Consiglio dei ministri - applicando la normativa dello spoils system - ha riempito tre caselle importantissime, corrispondenti ad altrettanti ...Salta Rivera, potente dg del Tesoro. Arriva Barbieri. Una scelta in continuità gradita ai mercati e all’Ue «Ti hanno chiamato». È questa, ormai da settimane, una delle domande più gettonate nei corri ...