Aiutare l’Ucraina | una scelta per oggi e per il futuro Scrive Borghi Pd

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Che cosa c’è realmente in gioco in Ucraina, con l’aperta sfida lanciata dalla Russia allo status quo e al diritto internazionale? C’è – anzitutto – molto di più della volontà di affermazione di questa o quella forza politica italiana, e dei giochi tattici tra presunte leadership alla ricerca di una affermazione. Anzi, sarebbe utile nella circostanza ricordare che la politica estera di un Paese non è né deve diventare la palestra nella quale fare sfo dei propri muscoli per finalità interne. In gioco in Ucraina ci sono i principi della nuova governance mondiale, dentro il decennio che Alec Ross ha ribattezzato come i “furiosi anni Venti” nei quali assisteremo alla ridefinizione dei rapporti di forza globali. In Ucraina noi abbiamo assistito a un attacco a più livelli. È certamente una attacco all’indipendenza, alla sovranità e alla libertà di una Repubblica che aveva ...