Agenzia Riscossione | online il servizio per richiedere la definizione agevolata

(Di venerdì 20 gennaio 2023) ROMA – Al via la nuovadelle cartelle.ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità e ilper presentare la domanda di adesione al provvedimento introdotto dalla Legge di Bilancio 2023. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023. La Legge n. 197/2022 ha stabilito la possibilità di pagare in formai debiti affidati indal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti. Laconsente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno ...