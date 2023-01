Agatha | Coven of Chaos | la serie tv potrebbe aver cambiato titolo

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Una nuova foto dal set diofaccenna a un possibile cambio diper latv Disney+ Una nuova immagine dal set diofindicare che i produttori dellatvrodeciso unalternativo. Lo show Disney+ dedicato alla stregaHarkness, la villain di WandaVision, è attualmente in produzione e non sono ancora stati resi noti cambiamenti in corso d'opera, ma una foto pubblicata nelle storie Instagram dall'attore Joe Locke sembrerebbe suggerire una possibile virata. L'indiscrezione diffusa da Locke consiste nello scatto a una delle sedie per il cast sul set, dove invece che ...

