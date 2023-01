Agatha | Coven of Chaos | Kathryn Hahn e Joe Locke nelle prime foto dal set

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Diffuse in rete leimmagini dal set diof, nuova serie per Disney+ che vedràriprendere il ruolo della stregaHarkness. Sono state diffuse in rete nuovescattate sul set diof, nuova serie per Disney+ che vedràriprendere il ruolo della potente stregaHarkness , infiltrata a Westview nei panni apparentemente innocui della vicina di casa Agnes. Assieme a lei anche l'attore Joedi cui non si conoscono dettagli sul personaggio che andrà a interpretare. Ledal set permettono di dare un'occhiata al nuovo look della ...