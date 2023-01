AEW | Dynamite torna a sorridere | fatti registrare i migliori numeri da Winter Is Coming

Tuttowrestling

...3 volte IWGP United States Champion Juice Robinson che ha da poco ufficialmente firmato con la! ... ROH World Championship: Chris Jericho (C) vs Claudio Castagnoli Nella puntata speciale di"...Nella puntata didi ieri sera i fan hanno assistito a un match tra CM Punk e Jon Moxley, valido per l'unificazione dei titoli mondiali della. Il risultato è stato clamoroso: non solo a vincere è stato Mox,... AEW Dynamite Report 18/01/2023 - Darby Allin vs Kushida! Chris Jericho and Jake Hager are now part of the Jericho Appreciation Society in AEW, but during their WWE days Hager saved Jericho's life.The Young Bucks were upset by Top Flight. Saraya and Toni Storm turned heel, giving the AEW women’s division some direction for the first time in forever.