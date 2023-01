Aebischer | Schouten e l’arte delle spizzate

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 20 gennaio 2023) C’è un ricordo dei miei anni calcistici che l’ultima giornata di campionato ha riportato prepotentemente in superficie. Sono stati anni in cui ho fatto molta panchina, ho preso molto freddo, ma ho anche visto e sentito cose dalla privilegiata visuale della panchina. Secondo me si sottovaluta quanto sia bello (oltre che doloroso, certo) starsene lì, a un metro e mezzo-due dal campo ad ascoltare tutto quello che succede senza però poter fare niente. Ad ogni modo, il ricordo in questione riguarda un mio compagno di squadra, uno dei più “esperti”, che all’epoca mi sembrava vecchissimo ma che probabilmente aveva meno anni di quanti ne ho io oggi. Lo chiamavamo il “Sindaco” per la sua abitudine a tenere discorsi, durante lo stretching, il riscaldamento, in partita, sempre, discorsi e racconti che con il calcio non avevano niente a che vedere con il calcio. Una volta mi tenne un ...