Adolescente maltrattata per anni | Racconto inquietante | la matrigna era peggio di una strega

ilmattino.it

Una bambina è statae minacciata per anni dalla matrigna . Il tutto è accaduto alle porte di Roma , in zona ... e così a 14 anni l'ha raccontato tutto ad una sua insegnante ed è ...E che spesso, troppo spesso, è così", dichiara Cinzia Mondini, presidente dell'... Paolo Ruffini racconta il Covid - 19 e il primo lockdown dal punto di vista di unnel ... Maltrattamenti a studente con autismo, prof sostegno condannato a due anni Una bambina è stata maltrattata e minacciata per anni dalla matrigna. Il tutto è accaduto alle porte di Roma, in zona La Storta. Gli abusi sono iniziati quando la bambina aveva 6 anni e sono durati pe ...Maltrattamenti e umiliazioni sono i fatti denunciati da un’adolscente costretta per anni a sopportare la matrigna ...