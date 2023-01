Addio | Ecco il Prezzo e la Condizione da Soddisfare

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Zaniolo: il grande talento messo in vendita Un grande talento messo in vendita. Nicolò Zaniolo è in svendita, proprio nel periodo invernale dedicato ai saldi. E l’accordo tra le parti è stato raggiunto: la Roma non intende investire su Zaniolo, mentre il giocatore vuole un futuro più chiaro. Il procuratore Claudio Vigorelli ha il compito di portare un’offerta a Trigoria entro la fine del mese, ma non è così semplice, perché Zaniolo piace a tanti e nessuno ha mosso un passo decisivo per acquistarlo. La Roma, pur di sbloccare la situazione, accetterebbe anche un’offerta intorno ai 25-30 milioni, ma al di là dei sondaggi di qualche squadra inglese non vedono ancora il barlume di una proposta concreta. Il giocatore in cuor suo preferirebbe restare in Italia, per andare alla Juventus o al Milan, ma ha capito che l’unica possibilità è un trasferimento all’estero. L’escalation che ha ...