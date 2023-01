Addio a David Crosby | leggenda del rock per tre generazioni negli anni ‘60 video

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Se ne va unadella musica degli‘60, iler americano, morto ieri all’età di 81. Tra i fondatori di due band fondamentali degli’60 – The Byrds eStill e Nash (ai quali si aggiunse, poi, Neil Young), influenzando tantissimi grandi artisti –ha creato canzoni epiche che rappresentano vere pietre miliari della musica di quel periodo fervido, ottimista e felice per più di tre. Basti pensare che nella sua lunga carriera è stato inserito due volte nellaand roll Hall of Fame. Nato a Los Angeles il 4 agosto del 1941,è stato un vero pioniere del ...

In una nota affidata a Variety, la moglie del cantautore ha affermato: "È con grande tristezza che annuncio la scomparsa del nostro amatodopo una lunga malattia. Anche se non è più con noi, la ...Nel 1989Crosby ritornò a incidere un album solista, Oh Yes I Can , in risposta al titolo del suo disco del 1971. Vogliamo ricordarlo con dieci canzoni indimenticabili che sono storia della ... Addio a David Crosby, è morto a 81 anni il grande chitarrista e cantautore americano Il chitarrista e cantautore americano si è spento dopo una lunga malattia. La moglie: «La sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua musica leggendaria» D avid Crosby, fondatore di due tra le p ...Un'icona rock senza tempo ci ha lasciato. Un gigante della musica. David Crosby, cantautore, cantante e chitarrista fondatore di Byrds e Crosby, Stills & Nash (poi Crosby, Stills, Nash & Young), è mor ...