Addio a David Crosby | a 81 anni muore il bardo di Woodstock

È scomparso a 81 anni la leggenda del rock americanoCrosby . Fondatore negli anni '60 delle leggendarie band The Byrds e Stills and Nash , il cantautore è stato inserito per ben due volte in carriera nella Rock and Roll Hall of Fame. A Variety ...Il messaggio della moglie 'E' con grande tristezza, dopo una lunga malattia, che il nostro amato(Croz) Crosby è morto " sono state le parole della vedova Jan Dance " Era amorevolmente ... Addio a David Crosby, è morto a 81 anni il grande chitarrista e cantautore americano Se ne va a 81 anni un simbolo dell'epopea hippie. Cofondatore dei Byrds, che unirono il rock inglese al folk americano, il musicista californiano entrò poi nel supergruppo Crosby, Stills, Nash & Young ...