Addio a David Crosby | a 81 anni muore il bardo di Woodstock

Crosby conosceva fin troppo bene queste sostanze. "Alla fine di un concerto, quando sei al top, è lì che prendevo molto. Mi ha fatto andare avanti dopo lo spettacolo", ricordava in un'...È scomparso a 81 anni la leggenda del rock americanoCrosby . Fondatore negli anni '60 delle leggendarie band The Byrds e Stills and Nash , il cantautore è stato inserito per ben due volte in carriera nella Rock and Roll Hall of Fame. A Variety ... Addio a David Crosby, è morto a 81 anni il grande chitarrista e cantautore americano