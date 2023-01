Accuse di violenza sessuale | arrestato Dani Alves

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il calciatore brasilianoè statonella giornata di oggi a Barcellona nell’ambito di un’indagine su di lui per presunta. Lo ha riferito la polizia regionale catalana all’AFP. «È venuto questa mattina alla stazione di polizia di Les Corts», un quartiere di Barcellona, ??dove «era stato convocato. È stato preso in L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Webboh

...l'accusa che gli è stata fatta da una donna la quale sostiene di essere stata vittima di... In questa sede Dani Alves ha rilasciato una dichiarazione, smentendo tutte lemosse a suo ...Un libero professionista di Cagliari è da ieri in carcere persessuale . L'uomo è stato condannato a tre anni e sei mesi. I fatti risalgono al 2018. L'... Stando alle, sei anni fa il ... [TW] Xavier di Mercoledì accusato di molestie! L’hashtag in tendenza su Twitter, lui disabilita i commenti su IG Dani Alves è stato arrestato. L'ex terzino della Juventus, ora in forza ai messicani del Pumas, è stato fermato con l'accusa di violenza sessuale. Alves si trovava a ...Il calciatore brasiliano Dani Alves è stato arrestato dopo essere stato accusato di aver abusato sessualmente di una donna a Barcellona. La presunta violenza sarebbe avvenuta lo scorso 30 dicembre in ...