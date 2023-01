Abusi e violenze sui ragazzini dello scuolabus | arrestato autista in Salento

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Violenza sessuale aggravata e adescamento di minorenni. Sono queste le accuse rivolte a undidel leccese,a seguito della denuncia del padre di una delle presunte vittime. Sono almeno sei i casi contestati dalla procura di Lecce, dal 2016 al 2022. Il 48enne è accusato di aver abusatoe ragazzine che accompagnava la mattina a scuola, adescando le vittime sullo stesso pulmino o su Whatsapp. Gli, che consistevano in baci e palpeggiamenti ma anche rapporti sessuali, si sarebbero consumati sul bus o nel garage. L’uomo aveva “l’abitudine di toccare molti degli studenti che quotidianamente salivano sul suo autobus”, ha affermato la giudice per le udienze preliminari Laura Liguori, nell’ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari. A denunciare è stato il ...

