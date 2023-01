(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il nuovo disegno di legge ‘pro-life’ al Senato del senatore di Fdi Robertointitolato alla “modifica dell’articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento della capacitàad ogni essere umano” fa riflettere. “Nega largamente uno degli elementi della capacità, che è l’imputazione di diritti, escludendo quelli patrimoniali. E’ una forma che vuole accrescere delle tutele al non nato ma si trova poi davanti a qualche difficoltà, definendo una”. Così il presidente emerito della Corte Costituzionale, Cesaresi domanda se questa strada formalistica sul riconoscimento dellaal concepito “sia quella ...

Adnkronos

...leggi che ratificarono il mutamento del costume italiano come le opinabili norme sull'e, ... Quella cultura popolare riteneva, come ha sottolineato in proposito il professor Cesareche '..., ora l'ultima spiaggia - quantomeno nel breve termine - per tentare di riformare la ... Quando ci furono i referendum su divorzio e, il Parlamento legiferò e poi alcune forze politiche ... Aborto, Mirabelli (ex Consulta): "Ddl Menia Definisce una personalità giuridica dimezzata"