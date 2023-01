A Torino sei no vax denunciati dalla Polizia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Sei persone sono state indagate, in quanto membri del sodalizio oltranzista no vax “V V”, al quale, secondo la Digos di, sono da ricondurre 23 azioni criminose (scritte ed imbrattamenti) commesse, da oltre un anno, ai danni di diversi obiettivi cittadini, quali scuole, università, istituti di credito, ospedali, sindacati e quotidiani. Sei membri del sodalizio no vax “V V” sono indagati aper aver imbrattato scuole, università, istituti di credito, ospedali, sindacati e quotidiani I sei hanno tra 41 e 53 anni e sono tutti incensurati, e hanno partecipato a un’azione di gruppo ai danni della scuola media statale “Alberti” indossando parrucche, abiti e zaini scuri con adesivi per occultare i segni distintivi degli indumenti. I seidurante le perquisizioni sono stati trovati in possesso di bombolette spray e ...

