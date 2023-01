(Di venerdì 20 gennaio 2023) Perché salire su un palco, come mi accade per tutti i giorni di questa settimana, alCooperativa di Milano perre di? Perché la realtà è tragica e perché la memoria ormai è diventata un rito. Quando abbiamo deciso di preparare lo spettacolo Il ridicolo onore. Perché salire su un palco, come mi accade per tutti i giorni di questa settimana alCooperativa di Milano, perre di? Falcone e Borsellino 30 anni dopo e le teste di minchia la criminalità organizzata per l’ennesima volta era diventata un ricordo da esporre come un feticcio. In occasione dei trent’anni dalla morte di Falcone e Borsellino abbiamo assistito a commemorazioni cariche di retorica ma mancava un punto fondamentale: com’è possibile ...

Per me fare stand - up comedy è molto più simile a fare musica dal vivo che l'attore a: ... Eh sì, i manuali di scrittura li abbiamo letti tutti (). Anche per questo volevo tornare a una ...Sarò in scena al Nazionale! Ilha 1.450 posti e dovrò riempirli tutti, aiuto ()! E poi porterò lo spettacolo in giro per l'Italia e anche in Svizzera, a Bellinzona ( vedi le date nel box ... A teatro si ride della mafia