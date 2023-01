A Ramstein il vertice degli alleati per l' invio di nuove armi all' Ucraina Sul tavolo questione carri armati

Sky Tg24

- Gli Stati Uniti forniranno altri 2,5 miliardi di dollari in armamenti a Kiev. Si teme una controffensiva russa. Il presidente del Consiglio europeo Michel incontra Zelensky e sollecita l'invio dei ...Vladimir Putin è ancora vivo Se lo domanda il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenuto in video - conferenza al World Economic Forum di Davos. Zelensky ha affermato di non essere "del tutto ... Guerra in Ucraina, Usa inviano altre armi a Kiev. Oggi vertice a Ramstein Grande attesa per il vertice. Washington ha già annunciato un pacchetto di aiuti da 2,5 miliardi di dollari, cifra che porta il sostegno ...In programma oggi a Ramstein, in Germania, il vertice tra Stati Uniti e alleati per coordinare gli aiuti all’Ucraina. Attesi i ministri della Difesa e funzionari di circa 50 Paesi. Stati Uniti, Regno ...