A qualcuno piace caldo | in Italia tira un brutto clima ma la politica non interviene come dovrebbe

Leggi su tpi

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Prima degli inizi dell’Ottocento le rilevazionitiche venivano effettuate in maniera non omogenea, mancavano registri ufficiali sui quali annotare i valori principaliprecipitazioni, pressione atmosferica o temperatura, nonostante i moderni termometri fossero già diffusi. Verso la metà del secolo c’erano però già moltissime stazioni per la misurazione del calore in Europa e negli Stati Uniti, ed è per questo motivo che si utilizzano quegli anniriferimento per parlare delin valori assoluti. Così, con indiscutibile certezza, l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del(Isac) in capo al Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) ha dichiarato il 2022 l’anno piùindal 1800, pubblicando i dati di un’analisi preliminare che ...