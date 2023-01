MonrealeLive

... parte da oggi anche la vaccinazione antinfluenzale, in 87di Palermo e provincia aderenti alla campagna, e altri farmacisti stanno seguendo il corso per diventare anch'essi vaccinatori ...... parte da oggi anche la vaccinazione antinfluenzale, in 87di Palermo e provincia aderenti alla campagna, e altri farmacisti stanno seguendo il corso per diventare anch'essi vaccinatori ... A Monreale le farmacie puntano sulla comunicazione, servizi e campagne sul cartello Afficom