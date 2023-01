La Gazzetta dello Sport

L'austriaco Vincent Kriechmayr ha vinto la discesa libera di, ma la grandeparla azzurro. Dietro a Kriechmayr si piazza infatti Florian Schieder, classe 1995 di Castelrotto, che chiude a 23 centesimi dal vincitore. Per Schieder, partito col ...L'altradel giorno è l'argento di Johan Clarey a soltanto un decimo da Feuz. Il francese ha ... ma più in generale quest'anno ha sofferto anche sui terreni di caccia preferiti, come. ... A Kitzbuehel impresa azzurra: vince Kriechmayr, ma Schieder è secondo! Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Si torna in una delle località più iconiche del circo bianco: gli uomini saranno impegnati sulla di Kitzbühel, per una delle discese libere più amate dal pubblico, dove una vittoria vale quanto una me ...