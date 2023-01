A Davos il clima si prende la scena L’accusa di Greta

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La presidente della Bce, Christine Lagarde, ribadisce che l’Eurotower di Francoforte non mollerà i cordoni dei tassi finché l’inflazione non tornerà al 2%; il premier ucraino Volodymyr Zelensky si ricollega L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia ANSA

... hanno fatto l'annuncio all'incontro annuale del Forum 2023 acome parte degli sforzi dell'... con una seconda che sarà lanciata più avanti nel 2023 sull'agricoltura intelligente per il. ...Tra i relatori dipiù bersagliati per le sue parole c'è sicuramente l'inviato presidenziale speciale per ilJohn Kerry, deriso online per aver definito gli sforzi delle élite per ... Davos: Guterres, dai big dell'energia enorme bugia sul clima Davos-Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Il Ministero dell'Economia e della Pianificazione dell'Arabia Saudita, in collaborazione con UpLink, ha lanciato oggi una ...MeteoWeb “Fermate immediatamente l’apertura di nuovi siti di estrazione di petrolio, gas e carbone, e smettetela di bloccare la transizione verso l’energia pulita”. Così Greta Thunberg, l’attivista sv ...