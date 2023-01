A Damien Chazelle dovremmo voler tutti un po' più bene

Cinefilos.it

Uscito in Italia praticamente insieme al film di, 'Babylon', in sala in Italia da oggi, che racconta le origini del cinema muto e la trasformazione avvenuta con l'avvento del sonoro ...Il film diracconta la Los Angeles degli anni 20: l'epoca d'oro di Hollywood . Dove regnavano sregolatezza, esuberanza e folli ambizioni. Ma per il cinema è stato un momento ... Babylon, la recensione del film di Damien Chazelle Non si può rimproverare a Damien Chazelle di non possedere il senso della misura, di non raffreddare l’iperbole che accompagna il suo cinema, presente anche in ...La recensione di Babylon, il nuovo film del Premio Oscar Damien Chazelle con protagonisti Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva.