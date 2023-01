A cosa serve il test di Coombs indiretto in gravidanza e come effettuarlo

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Gli esami del sangue sono imaggiormente impiegati durante laper monitorare l’evoluzione del feto e per individuare precocemente patologie e condizioni che potrebbero inficiare con la gestazione o portare a delle complicazioni. Tra gli esami del sangue di routine rientra anche ildi, fondamentale per valutare se vi è l’incompatibilità materno-fetale. Disi tratta? In che senso madre e feto possono essere incompatibili? L’incompatibilità materno-fetale è quella condizione che si verifica quando il gruppo sanguigno della madre fosse in contrasto con quello del feto. Quando la madre ha un gruppo sanguigno Rh-negativo e il feto uno Rh-positivo si verifica un’incompatibilità per cui il sistema immunitario materno attacca – in quanto li riconosce...

la Repubblica

La carità va fatta in silenzio, senza che la mano destra sappia chefa la sinistra, come ... "Per far tacere le armi " conclude Sobilo "anzitutto la conversione dei cuori. Ma anche un ...Il summit degli uomini ultraricchi e ultraliberisti che vogliono disegnare il futuro di tutte e tutti noi Claudia Vago 20.01.2023 © World Economic Forum/Manuel Lopez/Flickr Claudia Vago 20.01.2023 ... Isee 2023, dall'assegno unico alle bollette: a cosa serve, i documenti e come farlo Cos'è il certificato di gravidanza, perché è importante richiederlo e in che modo questo documento tutela le donne lavoratrici ..."Non chiamateci attivisti, noi siamo “cittadini preoccupati”. Questa è l’ultima ora del vecchio mondo, quella più buia". Bloccano il traffico, imbrattano opere d’arte, gettano vernice sul Senato. Con ...