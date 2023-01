A Cormano è già primavera | pronti i cantieri per mercato | scuola e ciclabili

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 20 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sbocceranno adei nuovi lavori di riqualificazione, messa in sicurezza, abbellimento e valorizzazione delle zone di pregio di: il 2023 sarà un anno davvero intenso per le opere pubbliche a, dopo il periodo della pandemia, per un deciso restyling del territorio urbano, con investimenti superiori ai 4 milioni di euro ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.