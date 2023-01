A che ora parte Dominik Paris nella discesa di Kitzbühel | programma preciso | pettorale | dove vederla in tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tutto pronto per la secondasulla magnifica Streif di. Se quest’oggi l’Italia ha potuto esultare con Florian Schieder, strepitoso secondo,giornata di domani il sogno è quello di vedere nuovamente sul podio unche appare in nettissima ripresa dopo le controprestazioni di inizio anno. L’azzurro è apparso già più in forma settimana scorsa in quel di Wengen, mentre oggi ha dato spettacolo sulle nevi austriache, terminando la gara in top-5 ad otto centesimi dal podio. Di seguito la startlist, i pettorali dinza, il calendario completo, ildettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv edella secondalibera di, prova valida per la Coppa del ...