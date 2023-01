A Casa Mehari convegno su “inquinamento e patologie tumorali”

Cronaca Flegrea

Napoli . 'Ruolo degli inquinanti ambientali come induttori di patologie tumorali' è il titolo del convegno che si terrà venerdì 20 gennaio 2023 (alle ore 18,30) ain via Nicotera n 8 a Quarto, Napoli. Lo studio è stato ideato dalla dottoressa Antonella Maria Ilaria Cicale (medico di medicina generale Quarto Asl Napoli 2 Nord) e ha visto il ...Forte di quel successo, laautomobilistica ha deciso di proporre una nuova versione speciale ... un richiamo allao alla 2CV. MIGLIORAMENTI ALLA BATTERIA A margine dell'annuncio dell'arrivo ... QUARTO/ Inquinamento e tumori: a Casa Mehari presentazione ... Sabato 7 gennaio 2023, ore 19:00, primo appuntamento dell’anno: ‘L’oroscopo 2023 in… Mehari’ con l’astrologo Riccardo Sorrentino. L’evento si terrà a Casa Mehari bene confiscato in via Nicotera n.8, Q ...