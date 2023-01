A 30 anni dalla morte il ricordo dell' ex compagno

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il 20 gennaio 1993 moriva a 63unae attrici più leggendarie di tutti i tempi: Audrey Hepburn. A 30, avvenuta a Tolochenaz (Svizzera), continua a essere un simbolo di bravura e di eleganza. Con la sua semplicità ha infatti lasciato unindelebile sia nel cinema sia come persona a modo e gentile. La fine arrivò a causa di un cancro all’appendice, diagnosticato nel 1992. Secondo Robert Wolders, ultimo’attrice, con una prognosi di 3 mesi di vita l’attrice decise di mettere al primo posto gli affetti più cari. Audrey Hepburn: la vita, i film e gli amori di una diva in ...

la Repubblica

... fino ai tresuccessivi al termine della misura stessa. Si stabilisce, inoltre, che l' arresto ... Infine, il Consiglio dei ministri, visto il parere di promovibilità espressoprima Sezione ...Ma in mezzo ci sono duemiladi storia ebraica, che nessuno conosce. È come se gli ebrei ...scuola può partire un percorso di maturazione che, però, ha bisogno di tempi lunghi e non si ... Eterna Audrey Hepburn: perché a 30 anni dalla morte è ancora un'icona di stile La 21a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausa abbiamo sentito parlare di Serie A TIM piuttosto ...I l 20 gennaio 1993 moriva a 63 anni una delle attrici più leggendarie di tutti i tempi: Audrey Hepburn. A 30 anni dalla morte, avvenuta a Tolochenaz (Svizzera), continua a essere un simbolo di bravur ...